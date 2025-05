Liam Gallagher diventa nonno, la figlia Molly è incinta

Liam Gallagher , 52 anni, diventerà nonno per la prima volta. La figlia Molly Moorish-Gallagher , 27 anni, ha annunciato su Instagram di aspettare un bambino dal compagno, il calciatore del Liverpool Nathaniel Phillips. “Tempo di fioritura”, ha scritto la futura mamma nella didascalia della foto, dove mostra il pancione. Nata nel 1998 da una breve relazione clandestina tra il frontman degli Oasis (all’epoca sposato con Patsy Kensit) e la cantante Lisa Moorish, Molly ha conosciuto il padre solo nel 2018, quando aveva ormai 21 anni. “Waaaaaaah! Non vedo l’ora di diventare nonna”, ha scritto tra i commenti Moorish. Sul suo profilo X, invece, Gallagher ha condiviso una clip del singolo degli anni Settanta Grandad di Clive Dunn, che recita: “Nonno, nonno, sei adorabile. Questo è ciò che tutti pensiamo di te”.

LA REUNION CON IL PADRE E I FRATELLI

In passato, Molly ha sempre vissuto con la madre. “Non l’ho mai vista, ma sarebbe benvenuta nel mio mondo”, aveva dichiarato nel 2017 in un’intervista a GQ Gallagher, che ha sempre provveduto al suo mantenimento. Una volta cresciuta, la figlia ha scelto di conoscere il padre, come testimonia anche uno scatto pubblicato sui social nel maggio 2018, dove lei sorrideva accanto al cantante e ai suoi fratelli: Lennon, nato dall’unione tra Gallagher e Kensit, e Gene, nato dalle nozze con Nicole Appleton, cantante delle All Saints. Il musicista ha anche una quarta figlia, Gemma, nata nel 2012 dall’ex giornalista del New York Times Liza Gorbani