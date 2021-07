American Horror Stories, il trailer della nuova serie di Ryan Murphy

Pubblicato il trailer ufficiale della serie tv spin-off American Horror Stories, in uscita a luglio. I primi due episodi, infatti, andranno in onda su FX il 15 di luglio .

La serie tv, spin-off di American Horror Story, è definita antologica, ovvero ogni episodio tratterà un racconto diverso, che si concluderà al termine della puntata. Non sono state ancora rese note le sinossi ufficiali ma, grazie al trailer appena diffuso, sappiamo che ci troveremo di fronte a racconti paurosi e oscuri, in cui compariranno zombie, mostri, demoni, fantasmi e creature soprannaturali.

American Horror Story, per la gioia dei fan di tutto il mondo, tornerà con la decima stagione il 25 di agosto.

Per ora, così come accade per la serie spin-off, non conosciamo le trame ufficiali di tutti gli episodi, ma sappiamo che ci troveremo di fronte a nuove, e inquietanti, situazioni: case infestate, apocalisse, streghe e demoni ci terranno ancora una volta con il fiato sospeso.

Ryan Murphy, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha reso noto il nome ufficiale del nuovo capitolo, ovvero American Horror Story: Double Feature. Il titolo della prima puntata sarà “Cape Fear”, un riferimento molto evidente al film omonimo del 1962, interpretato da Gregory Peck.

Dunque, nessuna conferma per le sinossi, ma sappiamo che ci sarà un intreccio di due racconti, uno con ambientazione al mare e uno in spiaggia.

Ad oggi, sono stati rivelati anche i nomi degli attori che faranno parte del cast della decima stagione di American Horror Story, pur non conoscendo nel dettaglio i ruoli che andranno a ricoprire. Tra di loro ricordiamo Kathy Bates, Macaulay Culkin, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock

Tra i grandi assenti, che avevano fatto parte della nona stagione, troviamo Emma Roberts, Cody Fern e John Carol Lynch.

Anche Jessica Lange non sarà in American Horror Story 10, così come ha comunicato la star stessa a Entertainment Weekly:

“Non penso che sarò nella decima stagione. Credo di avere avuto il meglio nelle prime quattro stagioni ed è stato entusiasmante. Lavorare con grandi attori è stato pazzesco, ma non replicherò questa bellissima avventura.”