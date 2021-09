LEGO Star Wars: Racconti spaventosi, il trailer

Un nuovo viaggio nel mondo di “Star Wars”, insieme con Poe Dameron e BB-8. Un’avventura da brividi in arrivo a ottobre

Il prossimo ottobre vi sarà un evento particolarmente atteso su Disney+, la cui app è visibile anche su Sky Q e NOW. L’universo narrativo di “Star Wars” incontrerà nuovamente il vasto mondo LEGO per una pellicola che si aggiungerà al catalogo della piattaforma streaming. Il titolo è “LEGO Star Wars: Racconti spaventosi” ed è stato proposto online un nuovo promo per quello che sarà di fatto uno speciale di Halloween.