The Mandalorian 3, il trailer anticipa nuove battaglie

Il D23 Expo di Anaheim è stato ricco di novità e annunci. Sono stati presentati numerosi nuovi progetti da parte di Disney Plus e, tra questi, c'è anche il nuovo trailer della terza stagione di The Mandalorian, realizzato con Lucasfilm. La preview di The Mandalorian ha mandato in estasi i fan della terza stagione, anche perché si tratta di un trailer lungo che mostra numerose scene e rivela della fortunata serie live-action con Din Djarin e Grogu, ambientata nella galassia di Star Wars. Ed è proprio Grogu uno dei protagonisti principali del trailer di The Mandalorian, per la gioia di tantissimi fan che hanno adorato il personaggio.

Il trailer di The Mandalorian 3 approfondimento Gremlins, il regista sostiene che Baby Yoda sia stato copiato Grogu, conosciuto anche come Baby Yoda, sarà protagonista insieme a Mando. La scelta di Disney Plus di incentrare il trailer su Grogu è stata una scelta vincente, anche perché la sua presenza nella terza stagione non era data per certa. C’erano alcuni dubbi, infatti, sulla riproposizione del personaggio e avere la certezza della sua presenza ha senz’altro infervorato i fan, che possono sperare in un continuo della storia del bambino che il Mandaloriano aveva affidato allo Jedi per iniziare l’addestramento. Ma dal trailer si evincono anche altre novità, come la forza del loro rapporto, così intenso, si riproporrà nella nuova stagione. Dal trailer si evince che dopo The book of Boba Fett, Din Djarin si dirige verso Mandalore e qui dovrà trovare il suo riscatto, legato ai problemi legati al fatto di essersi tolto l’elmo.

Il cast di The Mandalorian 3 GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv I personaggi che fanno parte di The Mandalorian 3 sono quasi gli stessi della precedente stagione. Ci sono stati alcuni innesti ma per la maggior parte ci sono state conferme. Tra i nomi del cast compaiono Pedro Pascal nel ruolo del protagonista, impegnato in nuove battaglie. Insieme a lui anche Carl Weathers che interpreta Greef Karga. E poi ancora ci saranno Giancarlo Esposito nei panni di Moff Gideon e Katee Sackhoff nelle vesti di Bo-Katan Kyrze.