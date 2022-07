Gremlins, il regista sostiene che Baby Yoda sia stato copiato

Arrivano accuse nei confronti dei creatori del personaggio di Baby Yoda, che abbiamo visto in The Mandalorian. Secondo Joe Dante, regista dei Gremlins, Baby Yoda è stato completamente copiato da Gizmo Condividi

Joe Dante è il regista noto per aver portato sul grande schermo nel 1984 i Gremlins, commedia horror che è diventata un'icona per i teenager non solo di quel periodo ma anche per quelli attuali. Nel 1990 il regista ha diretto anche il sequel Gremlins 2 – La nuova stirpe e, tra i personaggi presenti, c'è anche quello della creatura Gizmo, al centro di una polemica.

L’accusa di Joe Dante approfondimento Baby Yoda, in arrivo finalmente il peluche del personaggio In un’intervista rilasciata al San Francisco Chronicle, infatti, Joe Dante ha accusato la produzione di Star Wars di aver copiato completamente Gizmo, trasformandolo nel personaggio di Baby Yoda che appare nella serie tv The Mandalorian. Il regista, d’altronde, usa toni particolarmente duri a riguardo, sostenendo che “Baby Yoda sia stato completamente copiato e rubato senza vergogna”. Nel corso delle puntate di The Mandalorian, inoltre, si viene a scoprire che Baby Yoda altro non è che Grogu. Queste accuse, se vere, potrebbero finire in tribunale per violazione di copyright, un’ipotesi poco percorribile. Infatti, in una vecchia intervista Jon Favreu, il creatore di The Mandalorian, aveva pubblicamente ammesso di aver tratto ispirazione da E.T. per il personaggio di Grogu. A sostegno di tale teoria, infatti, c’è anche uno dei primi concept art del personaggio, con il piccolo all’interno della sua culla e con il dito verso l’alto rivolto a toccare il mandaloriano, ripercorrendo il gesto di E.T. Per quanto concerne Baby Yoda, dunque, il suo personaggio è “salvo” e non subirà alcuna sanzione, comparendo regolarmente nella terza stagione di The Mandalorian su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La data di uscita ufficiale, però, non è stata ancora annunciata.

Il progetto futuro di Joe Dante approfondimento The Mandalorian, ecco il cocktail Baby Yoda I Gremlins si apprestano a tornare il prossimo autunno con una serie animata intitolata Gremlins: Secrets of the Mogwai in programma su HBO Max, di cui Joe Dante fa parte come consulente esterno. Secondo il regista, la popolarità dei Gremlins è dovuta soprattutto alle rappresentazioni teatrali che ci sono state nel tempo. Sempre nell’intervista rilasciata a San Francisco Chronicles, infatti, egli ha parlato di come, prima di iniziare lo spettacolo, chieda al pubblico presente quanti di loro non abbiano mai visto I Gremlins. In media, circa 1/3 delle persone ammettono di non sapere di cosa si stia parlando, al contrario della maggioranza. Le rappresentazioni teatrali dei Gremlins, per la precisione, non seguono per filo e per segno la storia raccontata nei film, però riscuotono lo stesso un enorme successo, tanto che Joe Dante ammette “Ho visto i teatri sempre molto affollati”.