The Mandalorian, ecco il cocktail Baby Yoda

Nei giorni scorsi la seconda stagione della serie The Mandalorian ha fatto il suo atteso debutto sulla piattaforma Disney+, tra i protagonisti indiscussi troviamo sicuramente Baby Yoda . Il debutto del personaggio ha conquistato il pubblico già nel corso della prima stagione dando vita a un vero e proprio fenomeno mediatico.

Baby Yoda: il cocktail

approfondimento

In occasione dei nuovi episodi, il locale The Vault, situato a Banbridge, una città di circa 14.000 abitanti nell’Irlanda del Nord, ha omaggiato la serie realizzando un cocktail ispirato proprio a Baby Yoda.

Il gestore del locale ha pubblicato su Instagram lo scatto descrivendone la composizione, questa la didascalia del post: “The Mandalorian è tornata sui nostri schermi così abbiamo realizzato questo cocktail per celebrare il ritorno di Baby Yoda. In realtà è un cocktail che avevamo fatto alcuni anni fa con Vodka Grey Goose, succo di kiwi, lime fresco, sciroppo di zucchero di canna e bitter”.