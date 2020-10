The Mandalorian 2, gli easter egg dei poster

Nuovi indizi sulla seconda stagione della serie Disney nascosti nei poster ufficiali. La storia potrebbe spostarsi su Tatooine?

“The Mandalorian 2” è attesa da migliaia di fan in tutto il mondo. Appuntamento fissato da Disney per il prossimo 30 ottobre 2020. Sono però stati rilasciati intanto due teaser trailer e svariati poster relativi ai protagonisti della serie. Proprio su questi si è concentrato il fandom di “Star Wars”, che ha individuato alcuni easter eggs.

The Mandalorian - Disney

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a ottobre Il sito “ScreenRant” ha provato a individuarli tutti. Piccoli suggerimenti relativi a quanto potremmo apprezzare nel corso dei prossimi episodi rilasciati. Per iniziare, ogni poster presenta un disegno che ritrae un Gamorreano. Questa specie vanta un aspetto a dir poco particolare, che ricorda quello di un maiale. I fan hanno già avuto modo di vederne alcuni nella trilogia originale. Li si vedeva a guardia del palazzo di Jabba, su Tatooine. Nel trailer si vede il protagonista far visita a un luogo dove sono in corso dei combattimenti. È qui possibile vedere due Gamorreani scontrarsi. Spazio inoltre al ritratto di un Tusken Raider, che pare trovare posto nelle immagini ufficiali diffuse. Si tratta di alieni nomadi, che vivono su pianeti desertici. Ciò fa pensare nuovamente a Tatooine, dove i protagonisti potrebbero recarsi alla ricerca dei Jedi, al fine di aiutare il bambino, noto ormai a tutti come Baby Yoda, a tornare a casa.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere in autunno La nuova stagione potrebbe inoltre analizzare il tema del razzismo nell’universo creato da George Lucas. Una sensazione scaturita dal ritratto di un Aqualish apparso nelle locandine. Una specie vista nella celebre scena della Cantina, così come in alcuni episodi di “The Clone Wars”. Sul volto dell’Aqualish vi è il simbolo del divieto e Mando potrebbe far visita a un pianeta che vieta l’accesso a questa specie. Trova spazio anche un TIE Fighter, così da ricordare al pubblico che l’Impero avrà sempre un ruolo importante. Il disegno è posto sopra il ritratto di Baby Yoda. Alle spalle di Cara Dune c’è invece il simbolo dell’Alleanza Ribelle, elemento notoriamente legato al suo passato, che potrebbe tornare a coinvolgerla in futuro. Di fianco a Baby Yoda vi è quello che sembrerebbe il simbolo usato dalla famiglia di Boba Fett. Un disegno sfruttato anche dai Mandaloriani in genere, il che potrebbe anche sottolineare come, in qualche modo, il bambino ora faccia parte del clan.

The Mandalorian 2, cosa sappiamo Gli easter egg dei poster di “The Mandalorian 2” sembrano sottolineare come la nuova storia narrata possa svolgersi in buona parte su Tatooine. Non mancheranno inoltre riferimenti alla Ribellione, così come a Boba Fett. Alla lista di personaggi attesi si aggiunge Sabine Wren, personaggio apparso in “Star Wars Rebels”. Ha già mostrato le proprie abilità artistiche ed è tra le fila dei Mandaloriani. Non è da escludere un suo ritorno in scena.

