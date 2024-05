Sarah trionfa ad Amici e dopo l'album ora parte con l'instore tour

Dopo aver trionfato nella finale di Amici 23, Sarah, nome d’arte di Sarah Toscano, tra le cantanti più giovani e apprezzate di questa edizione del talent, e dopo avere pubblicato il nuovo EP Sarah per Warner Music Italy, annuncia l’Instore Tour, che dal 21 maggio la vedrà impegnata in giro per l’Italia, per presentare il progetto e incontrare i suoi fan. Il progetto conterrà alcuni dei brani che Sarah ha presentato durante il programma, come Sexy Magica, il nuovo singolo dalle vibes pop dance pubblicato il 30 aprile, scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile, con la produzione di ROOM9, che apre la tracklist e che, al momento dell’uscita, si è confermato l’inedito più ascoltato tra i singoli dei concorrenti di Amici 23. Oltre a questo, anche Touché, con più di 1,9 milioni di stream solo su Spotify, che aveva convito i professori già dalla prima puntata, Viole e Violini (oltre 1 milione di stream su Spotify) e Mappamondo (1,1 milioni di stream), scritto da Federica Abbate, Francesco Catitti, Raige e Toni Maiello, e prodotto da Katoo e ROOM9, che racconta l’amore degli inizi, quello tra due giovani ragazzi per i quali è tutto nuovo e da scoprire. L’EP Sarah conterrà, inoltre, la versione live di Voilà, andata viralissima su TikTok, e l’inedito L’Ultima Volta.