Jack Black, finto casting come Superman infiamma la rete. VIDEO

Il video che in queste ore sta facendo il giro del web è quello che vede Jack Black nei panni assolutamente insoliti di un Superman. I panni che definiamo insoliti sono legati alle forme dell'attore statunitense, ben lontane da quelle a cui i fumetti e i film DC ci hanno abituato.



L'amatissimo attore e musicista ha pubblicato su Instagram un video divertentissimo in cui si propone come Uomo d’Acciaio sui generis. Uno dei capi dei DC Studios, il regista James Gunn, ha approvato la sua proposta, commentando il video nel miglior modo possibile: "Pensavo avessimo deciso di tenerci questa notizia per il ComicCon" ha scritto su IG. Che stia davvero bollendo in pentola qualcosa di così assurdo? I fan ne sarebbero entusiasti, dopo la delusione dell’addio al ruolo di Henry Cavill.

Ricordiamo infatti che gli amanti del supereroe più famoso della storia sono ancora scottati dalla delusione nell'apprendere che Cavill non riprenderà il ruolo.

E diciamocelo: Jack Black è forse l'unico uomo al mondo che potrebbe essere all'altezza di una simile eredità.

Il divo di School of Rock stava quasi per impersonare un eroe DC nel progetto comico di Lanterna Verde, che poi purtroppo è naufragato.



Il video condiviso nelle scorse ore da Jack Black sul suo profilo di Instagram è corredato dalla seguente didascalia: "nuovo universo…”.

Sarebbe di certo un nuovissimo universo, non soltanto per la forma fisica inedita per Superman ma anche - anzi: soprattutto - per una vis comica, un’energia e una meravigliosa pazzia tali da rendere il supereroe dal mantello rosso un vero torero che imbizzarrirà il senso del divertimento di ciascuno di noi.



In fondo a questo articolo potete guardare il video dell'audizione di Jack Black come Superman.



Si avverrebbe il grande sogno di Jack Black

Un Superman che sradicherebbe i restrittivi canoni estetici dei supereroi

Ricordiamo che Jack Black - benché non si possa considerare un paladino dei diritti del movimento sociale che va sotto il nome di body positive - in realtà in fondo lo sia, senza se e senza ma.

Oltre a incarnare personalmente la figura e la silhouette da nuovo rocker in School of Rock, il suo personaggio (Dewey Finn) tiene nel film un discorso che veicola un messaggio di body positivity notevole. Avviene quando parla con la studentessa Tomika (interpretata da un'allora bambina di dieci anni, l'attrice Maryam Hassan) per aiutarla a combattere la sua paura di uscire di fronte a una folla e cantare a squarciagola con la sua ugola meravigliosa. Tomika teme che gli altri ridano di lei "perché (è) grassa". Le parole di Dewey a quel punto sono le seguenti: "Tomika, ehi, hai qualcosa che tutti vogliono. Hai talento, ragazza. Hai una voce incredibile, e non lo sto solo dicendo. Hai sentito parlare di Aretha Franklin, vero? Ok, è una donna grossa. Ma quando inizia a cantare, fa impazzire le persone. Tutti vogliono festeggiare con Aretha!". Nell'aprile 2021 la suddetta scena di School of Rock è diventata virale, diffusa sui social proprio per via di quel messaggio di body positivity (in fondo a questo articolo trovate uno dei tantissimi tweet che l'hanno diramata in rete).



Forse però un Jack Black con super-tutina rimarrà un sogno (nel cassetto per lui ma anche per tutti i fan)

Benché in queste ore la rete pulluli di commenti entusiastici di fan dell’attore e rocker (suona nel mitico duo Tenacious D), è probabile che si tratti soltanto di uno scherzo ironico quello che Black e James Gunn ci stanno tirando. Ma la speranza è l'ultima a morire. Anzi: la speranza immortale. E non teme nemmeno nessun tipo di kryptonite, "lei"...

Gunn ha dichiarato che cercherà un attore più giovane

Di seguito vi mostriamo il video postato sul profilo di Instagram di Jack Black. Dopo di che trovate uno dei tweet che nel 2021 hanno riproposto la scena di School of Rock in cui Dewey offre un meraviglioso messaggio di body positive alla meravigliosa Tomika. E a tutti noi.



This scene is more revolutionary than I think they even knew and it really stuck with me as a child. Especially the last line. pic.twitter.com/KkhvGicjVZ — hamish steele! (@hamishsteele) April 18, 2021