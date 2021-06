Jack Black posa con gli studenti durante le foto di laurea

Jack Black non ha certo bisogno di presentazioni: attore di successo, comico esilarante e fuori dagli schemi e ottimo musicista. La sua bravura l'ha dimostrata in pellicole oramai divenute cult. Una per tutte "School of Rock", il film da lui interpretate diretta nel 2003 da Richard Linklater.

.Di recente l’attore si sta cimentando in alcuni video particolari. Ha cominciato interpretando i più famosi eroi Marvel come Iron Man, Thor, Spider-Man, Hulk, ecc. riscuotendo un enorme successo. Di recente è passato anche ad altro, e durante lo Star Wars Day ha pubblicato un video, dove ricrea l’iconica scena di Episodio III: La Vendetta dei Sith

Ma il mitico Jack non si limita soltanto a ri-interpretare (a suo modo) i personaggi dei film più famosi. In questo video da poco pubblicato l'attore irrompe anche durante i festeggiamenti per il conseguimento della laurea di alcuni studenti al Griffith Observatory di Los Angeles Nel filmato del fotografo Daniel Oh, Black impartisce ai neolaureati disposizioni ben precise su come ottenere la migliore illuminazione per lo scatto. Applausi e applausi scoppiano dopo la foto.