Party Like Deejay 2024, la pioggia non ferma la serata. Il racconto

Il concerto prende subito ritmo con Sophie and the Giants, Rhove e un Tananai in versione deejay che preso dall'euforia lancia asciugamani sul pubblico. Il momento karaoke è degli Articolo 31, ma il diluvio ferma l'evento durante l'esibizione di Cosmo. Passa circa mezz'ora, si riprende a suonare e, dopo il cantautore piemontese, il finale è tutto dei Meduza, di Albertino e del disc jockey francese autore di Sound of Freedom

È una serata di incontri quella finale del Party Like Deejay all’Arco della Pace di Milano. Gli anni ’90 incontrano gli ultimi decenni del 2000, artisti e dj nazionali incontrano colleghi internazionali e Radio Deejay, con i suoi speaker, incontra un pubblico pieno di entusiasmo che nemmeno il diluvio improvviso è riuscito a frenare. Ad aprire l’evento e a scaldare i motori, con la giusta miscela di brani e sonorità, è Dj Shorty di M2o. A sancire però il vero inizio del concerto è l’arrivo sul palco di Linus che, accompagnato da Dj Albertino, annuncia l’apertura delle danze con Zerb. Dj e produttore discografico brasiliano, con dei mandala che ruotano a ritmo di musica porta subito un’esplosione di colori e suoni. Il palco è poi tutto per Sophie and The Giants, l’artista britannica dai capelli rosso fiammante si scatena sul palco cantando i suoi grandi successi Paradise e Shut Up And Dance. Il pubblico balla e applaude pronto ad accogliere i due speaker Nicola Savino e Federico Russo che, dopo una simpatica imitazione dei telecronisti Fabio Caressa e Beppe Bergomi tipica dei programmi radiofonici, introducono il prossimo ospite: Rhove. È passato un po’ di tempo dal grande successo di Shakerando (2021), ma il rapper lombardo si è saputo rinnovare e ha acquisito grande sicurezza sul palco: con Petit Fou Fou, Alè e Pelè è impossibile stare fermi.

Sophie and The Giants all'Arco della Pace di Milano per Party Like Deejay - Fonte: Radio Deejay

Tananai Dj e il karaoke con gli Articolo 31 È il turno di Alessandro Cattelan che annuncia la presenza del deejay americano Soldi. Pochi secondi dopo, però, si scopre che si tratta di una gag: arriva Tananai con un asciugamano in testa sotto un cappellino nero e una maglia con un fisico palestrato disegnato sopra. Questa volta niente Tango o Baby Goddamn, l’artista milanese torna alle origini, quando con il nome di Not for Us produceva musica elettronica, e regala una performance convincente. A un certo punto mentre balla sulle note di una traccia da lui mixata, comincia a lanciare asciugamani sul pubblico che grida entusiasta. A regalare il momento karaoke sono invece gli Articolo 31. Del resto, non c’è generazione che non sappia almeno una strofa di Gente che spera, Ohi Maria, Tranqi Funky e Domani Smetto. Sorpresa della serata è il deejay francese Kungs: si è sposato poco più di una settimana fa, ma ha scelto di proseguire i festeggiamenti a suon di musica sotto il meraviglioso Arco della Pace. leggi anche Articolo 31 in concerto a Gardaland il 22 giugno

Tananai in versione dj conquista il pubblico di Party Like Deejay - Fonte: Radio Deejay

Il diluvio, lo stop e la ripresa a suon di elettronica È poi il turno di Cosmo. Il cantautore piemontese usa da sempre in maniera sapiente la musica elettronica all’interno dei suoi brani ed è anche un ottimo dj. Dopo il primo brano, la pioggia, annunciata già all’inizio della giornata, comincia a scendere. Le luci colorate dei fari si riflettono sulle gocce che cadono dal cielo e assieme ai bassi potenti delle casse creano uno spettacolo sensoriale unico. Ma quando l’intensità del temporale aumenta neanche l’elettronica può fermarlo. L’evento viene sospeso, il pubblico cerca riparo e si rincorrono voci: “È difficile che possa riprendere il concerto” spiega una persona, “Forse Bob Sinclar è già andato via”, prosegue un’altra. Ma non è vero nulla. Dopo circa mezz’ora, la pioggia si attenua e la musica ricomincia a uscire dalle casse. L’entusiasmo dei tanti fan rimasti è più forte di prima. E non c’è ombrello o impermeabile che possa spegnerlo. Torna Cosmo e poi arrivano i Meduza, un orgoglio tutto italiano. Dj di fama mondiale con 22 miliardi di streaming e una nomination ai Grammy, infiammano letteralmente il palco con la loro Fire, inno degli Europei di Calcio 2024 cantato dai One Republic e Leony. A seguire Dj Albertino gioca in casa e porta tutta la sua esperienza sul palco. leggi anche Fire, i Meduza con Ryan Tedder e Leony per la canzone di Euro 2024

Dj Albertino fa ballare tutto il pubblico all'Arco della Pace - Fonte: Radio Deejay

Il finale e Bob Sinclar Il finale è poi tutto per lo special guest dell’evento: Bob Sinclar. Non contano più le scarpe bagnate e i vestiti zuppi, come nella Sound of Freedom del disc jockey francese si percepisce solo un grande senso di libertà. Al termine del concerto, tra gli applausi, torna Dj Albertino e grida: “Che dite? Lo rifacciamo il prossimo anno?”. E visto che non c’è meteo che tenga, la risposta appare ovvia.

Bob Sinclar chiude l'evento di Party Like Deejay - Fonte: Radio Deejay