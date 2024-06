Party Like a Deejay 2024 a Milano, i cantanti e i dettagli dell'evento

Il party organizzato da radio Deejay si terrà l'8 e il 9 giugno. Ci saranno concerti con tantissimi artisti (da Rose Villain a Tananai) ed eventi a Parco Sempione, all'Arco della Pace e al Castello Sforzesco. Proprio nel Cortile delle Armi del Castello, il 7 giugno alle 21.30, Stefano Rapone e Daniele Tinti presenteranno in anteprima una puntata live del podcast Tintoria con degli ospiti d’eccezione: la Gialappa’s Band

Milano nel weekend è pronta a essere inondata di musica. Sabato 8 e domenica 9 giugno, a Parco Sempione e all’Arco della Pace, arriva Party Like a Deejay 2024, la grande festa di Radio Deejay con tantissimi artisti ed eventi per adulti e bambini. Tra i cantanti che si esibiranno nel corso delle due giornate, per citarne alcuni, troviamo Ghali, Tananai, gli Articolo 31, Mahmood e Rose Villain. Alcuni concerti saranno a ingresso gratuito, altri prevedono il pagamento di un biglietto. Vediamo tutti i dettagli

L’apertura Ad aprire la festa di Radio Deejay sarà grande un evento, firmato OnePodcast, nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco. Alle 21.30 Stefano Rapone e Daniele Tinti presenteranno una puntata live del podcast Tintoria con degli ospiti d’eccezione: la Gialappa’s Band.

Fonte: Radio Deejay

Parco Sempione A partire da sabato 8 giugno, per due giorni, il parco sarà suddiviso in varie aree tematiche a ingresso gratuito: dall’Area Family&Kids dedicata ai più piccoli con tantissimi giochi e laboratori a tema green, all’Area Giochi senza Wi-Fi con i migliori giochi da tavolo e i party game per eccellenza, passando poi per l’Area Sport con sessioni di fitness e l’immancabile campo da basket animato da spettacolari tornei e Ricordi Stampati dove il celebre fotografo Settimio Benedusi scatta ritratti in bianco e nero per immortale i momenti più belli a Party Like a Deejay. Tra le novità di quest’anno l’innovativa Virtual Zone, un’area per immergersi in un’esperienza virtuale unica a tema “spaziale” per osservare l’interno e l’esterno della Stazione Spaziale Internazionale e a tema “marino” per esplorare l’oceano e i suoi giganteschi e colorati abitanti attraverso visori ad alta definizione, e Cartoon Portrait per divertirsi ricreando la propria caricatura realizzata al momento dal famoso caricaturista e tiktoker Federico Cecchin. leggi anche Vasco Rossi allo Stadio San Siro, la possibile scaletta e i dettagli

I concerti di sabato Sabato 8 giugno dalle 10.00 alle 18.45 nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco si terranno gli Speakers’ Corner, dei momenti speciali con le “voci” più amate della radio che incontrano i loro fan. Ci saranno: Linus, Nicola Savino, Il Trio Medusa, Alessandro Cattelan, Fabio Volo, La Pina, Diego Passoni e La Vale. Gli speaker si alterneranno sul palco della suggestiva location regalando curiosità e aneddoti divertenti del dietro le quinte dei loro seguitissimi programmi. Per partecipare all’evento sono necessari dei biglietti, disponibili online. A partire dalle ore 20, invece, all’Arco della Pace si esibiranno per il Deejay Party: Alfa, Angelina Mango, Club Dogo, Emma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Irama, Mahmood, Rose Villain, Tananai e i The Kolors. Per partecipare al concerto è richiesto l’acquisto di un biglietto, disponibile online. leggi anche Geolier pizzica l'umanità nell'album Dio lo Sa: preascolto, recensione

I concerti di domenica Domenica 9 giugno, dalle 16 alle 19, al Castello Sforzesco si accende Palco Capital Live: tre ore di concerti con Colapesce e Dimartino, Diodato, Enula, Jack Savoretti, Joan Thiele, Lucio Corsi, Tiromancino e Vasco Brondi. Ad aprire e chiudere i concerti al Palco Capital due dj set esclusivi, rispettivamente con Andrea Prezioso e Mixo e DeGe (Luca De Gennaro), sempre a cura di Radio Capital. L’ingresso per l’evento è libero e gratuito. A partire dalle 20, invece, all’Arco della Pace comincia la serata Dance Night, in collaborazione con Radio m2o, sul palco: Albertino, Articolo 31, Bob Sinclar, Cosmo (dj set), Kungs, Meduza, Rhove, Dj Shorty, Sophie And The Giants, Tananai (dj set) e Zerb. Per partecipare all’evento è necessario acquistare un biglietto, disponibile online.

Casa Deejay, tutti i giorni Tanta musica, animazione e divertimento riempiranno le mattine e i pomeriggi di entrambe le giornate grazie a Casa Deejay, posizionata quest’anno sulla collinetta della Biblioteca del Parco, insieme agli speaker della radio che si alterneranno ogni ora sul palco per un ricco palinsesto: sabato 8 giugno alle ore 11.00 con Casa Vitiello, insieme a Nicola e Gianluca; alle 12.00 The Blessed Maremma di Federico Russo e Francesco Quarna; alle 13.00 B2B con Chicco Giuliani e Alex Farolfi; alle 14.00 Chiamate Roma Dream Team con il Trio Medusa; alle 15.00 Say Waaad!?! & Friends con Wad; alle 16.00 Ciao Belli dj set con Dj Angelo e Roberto Ferrari; alle 17.00 Solovinili con Nicola Savino. Si riparte domenica 9 giugno alle 11.00 con Corner Bistrot con Fabio Volo; segue alle 12.00 This is Catteland con Alessandro Cattelan; alle 13.00 Singalong con Andy & Mike; alle 14.00 Overtime con Gazzology di Gianluca Gazzoli; alle 15.00 La Mashupperia di Dj Aladyn con Tormento e Nikki; alle 16.00 Pagoda Deejay di Pinocchio, con La Pina, Diego Passoni e La Vale; chiude alle 17.00 Linus con Solovinili. leggi anche Benji e Fede tornano assieme. Annunciata reunion e prima data a Milano

Come arrivarci e le strade chiuse Party Like a Deejay 2024 si tiene al Parco Sempione di Milano e nelle aree centrali della città, perciò i parcheggi disponibili sono davvero limitati. Sarebbe meglio, quindi, parcheggiare vicino a una fermata della metro e spostarsi con i mezzi pubblici o in bicicletta. Parco Sempione, dove si svolge Party Like a Deejay, è vicino ad alcune linee della metropolitana: Cairoli (Castello) sulla M1 (la rossa) e Domodossola, sulla M5 (la lilla). Nella zona sono diverse le linee di tram (1, 10 e 19) e pullman (43, 57, 78, 90 e 166) che arrivano velocemente. Le strade che verranno chiuse al transito, dalle ore 16:00 fino a fine spettacoli, saranno: la parte pedonale di Corso Sempione (da Melzi D’Eril fino all’Arco), via Bertani fino all’incrocio con Viale Byron e via Pagano fino all’incrocio con Via Canova. Sono esclusi dal divieto i veicoli autorizzati e i residenti.