Vasco Rossi allo Stadio San Siro, la possibile scaletta e i dettagli

I concerti, tutti sold out, vedranno la partecipazione di oltre 420.000 persone. Con questi eventi avrà suonato al Meazza per 36 volte in carriera, un record assoluto. Nel corso delle serate spazio a grandi successi, ma anche a brani storici che non lasceranno fermi i fan neanche per un secondo. In questa grande festa, Blasco sarà anche premiato dal sindaco Beppe Sala e dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana

Non si tratterà solo di una serie di concerti, ma di una vera incoronazione. Vasco Rossi, dopo il debutto a Bibione (VE), è pronto per cominciare con le 7 date sold out allo Stadio San Siro di Milano: il 7, 8, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno. Con questa serie di eventi, per cui sono attese oltre 420.000 persone, Blasco raggiungerà un numero mai toccato prima da nessuno in questo stadio: 36 concerti. E così il Meazza avrà il suo re. In attesa dell’inizio ufficiale, ecco tutti i dettagli e la scaletta

I Concerti Definire concerti queste sette notti a San Siro sarebbe davvero riduttivo e Vasco Rossi ha pensato proprio a un grande show in cui far divertire ed emozionare tutti i suoi fan. Per l’allestimento è previsto un maxipalco, dei grandi schermi triangolari e uno spettacolo di luci e fiamme. Ma non è finita qui. L’evento, oltre a ripercorrere con le canzoni tutta la carriera del rocker italiano, sarà anche una sorta di celebrazione. 7 date al Meazza nello stesso mese e 36 totali in carriera sono due record incredibili che non passano inosservati e perciò Rossi riceverà dal Sindaco Beppe Sala la Pergamena della città e dal presidente della Regione Attilio Fontana il riconoscimento della regione Lombardia. leggi anche Poesia e Musica, Vasco Rossi riceve il XV Premio del Vittoriale

La scaletta Non mancheranno tutti i suoi più grandi successi che faranno cantare a squarciagola il pubblico, ma saranno rispolverati anche brani dei primi tempi come La Strega (La diva del sabato sera) contenuta nel suo secondo album Non siamo mica gli americani! (1979). Ecco la possibile scaletta: "Blasco" Rossi Asilo "republic" Gli spari sopra Gli sbagli che fai Quanti anni hai Come stai Vivere senza te Bollicine Jenny è pazza Sally Domenica lunatica Interludio 2024 / Echo Lake Un gran bel film La fine del millennio Gli angeli Basta poco C'è chi dice no La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te Rewind Il mondo che vorrei Dillo alla Luna Se ti potessi dire Siamo solo noi Vita spericolata Albachiara