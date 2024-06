11/14 ©Getty

Dopo tanti anni in cui Biggio e Mandelli non sono stati in buoni rapporti, nel 2022 i due si riappacificano e tornano in coppia nelle vesti de I soliti idioti in alcuni sketch del programma Aspettando Viva Rai2!. Nel febbraio del 2023 insieme ad Alessia Marcuzzi, cugina di sua moglie Valentina De Ceglie, affianca Fiorello anche a Viva Rai2! Viva Sanremo! su Rai 1