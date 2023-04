1/16 ©Webphoto

A più di 10 anni di distanza dalla sitcom I Soliti Idioti, andata in onda su MTV per 4 stagioni, il celebre duo comico formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli si riunisce per il tour teatrale I Soliti Idioti - Il Ritorno

I Soliti Idioti - Il Ritorno, il duo torna a teatro nel 2023: le date