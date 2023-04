Matteo Forte , direttore del Teatro Lirico Giorgio Gaber e del Teatro Nazionale, ha dichiarato: ”Dopo aver toccato trentuno città possiamo dire di tornare a casa, visto che nella passata stagione Pretty Woman a Milano si è laureato campione di incassi proponendosi, con oltre 80.000 biglietti staccati, come lo spettacolo teatrale più visto d’Italia. Chiaramente puntiamo a ripeterci con la consapevolezza che questo eccezionale cast ha dimostrato, su ogni palcoscenico, di saper entrare nel cuore del pubblico regalando emozioni come pochi altri show sanno fare”.

Il direttore ha poi lanciato un invito ai due attori protagonisti del film diretto da Garry Marshall: “Un sogno? Beh, sarebbe fantastico, soprattutto per il nostro giovane e bravissimo cast, se Julia Roberts o Richard Gere potessero assistere a un nostro spettacolo. Chissà, noi intanto in vista delle repliche al Lirico, un invito glielo invieremo. Proprio come in Pretty Woman, sognare non costa nulla”.