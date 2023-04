“Siamo una compagnia di soli uomini che, con eleganza e raffinatezza, fa parodia della danza classica e dei grandi titoli del repertorio classico”: inizia così la nostra chiacchierata con Raffaele Morra, già danzatore ed ora Maître de ballet dell’ensemble Les Ballets Trockadero de Monte Carlo, compagnia che nei prossimi giorni tornerà in Italia per una lunga tournée.

La storia di Raffaele Morra, da danzatore a Maître dei Trocks

Una lunga storia fatta di passione, amore, divertimento e libertà quella che unisce il Maestro alla compagnia, che lui stesso ha conosciuto grazie ad uno spettacolo. “Ho iniziato a danzare da giovane, a undici anni, studiando in una scuola a Fossano, in provincia di Cuneo. I miei insegnanti, a cui devo moltissimo, mi hanno convinto che fare il danzatore sarebbe stata la professione giusta per me, e così è stato. Successivamente ho studiato all’Accademia del Teatro Nuovo di Torino e per sei anni ho lavorato nella Compagnia, e collaborato con tanti bravissimi coreografi. Mi piaceva molto, ma sentivo di aver bisogno di nuovi stimoli per poter proseguire nel mio percorso. Dove è scoccata la scintilla? Proprio ad uno spettacolo dei Trocks al Teatro Carignano: è stato amore a prima vista. Mi sono detto: questo è quello che voglio fare. Ho superato le selezioni e per anni ho danzato nella compagnia, per poi diventarne Maître, anche se per un periodo ho svolto entrambi i ruoli. È stata una scelta importante ma fondamentale" ci racconta con un delicato sorriso da cui traspare passione e amore per questa professione e compagnia.