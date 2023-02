A trent’anni dalla scomparsa, uno spettacolo per rendere omaggio al più grande danzatore di tutti i tempi. Tante le star internazionali sul palco, tra loro Kimin Kim dal Teatro Mariinsky di San Pietroburgo celebre in tutto il mondo per i suoi salti che sfidano la gravità, e la splendida Letizia Masini del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala. In scena il 19 febbraio

Un gala per ricordare il più grande di sempre. A 30 anni dalla scomparsa di Rudolf Nureyev (nel video in alto lo speciale di Sky Tg24) il Teatro degli Arcimboldi omaggia il danzatore che ha segnato un’epoca con una serata di Gala, il 19 febbraio ore 21, organizzata da Luigi Pignotti che è stato accanto a Nureyev per tantissimi anni come fisioterapista prima e poi anche come manager. Uno spettacolo per ripercorrere i più celebri pas de deux del repertorio che lo hanno visto lasciare il segno sui palcoscenici di tutto il mondo, le riletture dei grandi classici firmate dallo stesso Nureyev e assoli contemporanei. Tanti gli artisti che renderanno omaggio al tartaro volante provenienti da tutto il mondo. Tra questi Kimin Kim dal Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, famoso per la sua incredibile capacità tecnica e virtuosistica.