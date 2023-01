8/18 ©Getty

Nel corso degli anni Rudolf Nureyev è in scena varie volte anche in Italia: esibitosi per la prima volta al Festival del balletto di Nervi nel 1962, diventa un personaggio di spicco anche della Scala a Milano per cui si occupa pure della coreografia di una nuova versione de La Bella Addormentata. A Roma inoltre danza più volte insieme a Carla Fracci, portando in scena tra gli altri lo Schiaccianoci

