L'iniziativa rinsalda e consolida la collaborazione tra il Teatro Massimo Bellini e Scenario Pubblico / Compagnia Zappalà Danza, riconosciuto nel 2022 Centro di Rilevante Interesse nazionale dal Ministero della Cultura. L'obiettivo è sviluppare nel contesto del capoluogo etneo, e via via nell'intera Regione, una più incisiva linea artistica nell’ambito della danza contemporanea

Sviluppare nel contesto del capoluogo etneo, e via via nell'intera Regione, una più incisiva linea artistica nell’ambito della danza contemporanea: è questo il concept del progetto “Be Resident: nella città la danza”, ideato da Roberto Zappalà. È per dare concreta attuazione a questa ambiziosa visione che due strutture d’eccellenza, nei diversi ambiti della musica e della danza, si avviano ad attuare una sinergia che si configura di ampio respiro, avendo siglato per il triennio 2023-2025 un articolato protocollo d’intesa basato su ciò che le parti hanno di più autorevole da proporre: risorse, progetti, spazi e idee. Alla presentazione che si è tenuta lo scorso 3 aprile al Teatro Massimo Bellini di Catania sono intervenuti il sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano, il fondatore e direttore artistico Roberto Zappalà e la direttrice generale Maria Inguscio. Al tavolo dei relatori sedevano inoltre Salvatore Vicari, direttore amministrativo del Teatro, e il Grand’Ufficiale della Repubblica Luigi Albino Lucifora, già direttore amministrativo dell'ente, che coordina l'intero settore. In chiusura è stata eseguita la performance "studio sul fauno", creazione di Roberto Zappalà, su musiche da "Après-midi d'un faune" di Claude Debussy.