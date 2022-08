Nella evocativa cornice del Teatro di Segesta, in Sicilia, il coreografo e regista Roberto Zappalà si confronta con la musica di Ludwig van Beethoven nel suo premiato spettacolo Condividi

Un po’ omaggio all’opera di Ludwig Van Beethoven, un po’ “racconto per quadri sulla condizione umana”, La Nona (dal caos, il corpo) è l’ambizioso progetto di Roberto Zappalà che torna dopo alcuni anni con una nuova tournée e più attuale che mai. Un nuovo viaggio che ricomincerà da un luogo pieno di storia e fascino come il teatro di Segesta, nell’area archeologica di Calatafimi in provincia di Trapani.

Un affresco corale sulle note di Beethoven vedi anche Panopticon/il teatro igienico, l’opera installativa di Roberto Zappalà In questa meravigliosa cornice, all’ora del tramonto, Zappalà riproporrà uno spettacolo pensato nel 2015 come terzo capitolo del progetto Transiti Humanitatis. Un potente "affresco corale” che riprende le note della celebre Nona Sinfonia, nella suggestiva trascrizione per due pianoforti di Franz Liszt, per raccontare qualcosa di nuovo anche sul nostro presente attraverso la danza e la musica. In costume arancione, non casualmente colore della pace, i ballerini propongono movimenti che presto si traducono sul palco in raffinate geometrie di corpi in movimento, in un gioco di libere associazioni e contrasti mai casuali. Un lavoro che dimostra come il linguaggio del corpo sia in grado, in comunione con la musica, di regalare messaggi importanti e rappresentare un qualcosa dal grande valore simbolico.

Il racconto di un percorso leggi anche Catania, per Sant'Agata la Compagnia Zappalà danza in streaming La Nona (dal caos, il corpo) nacque come compimento di un discorso iniziato con Invenzioni a tre voci dedicato all’universo femminile, e l’Oratorio per Eva sulla figura emblematica della prima donna narrata nella Genesi. Questo percorso dedicato alle inquietudini di un’umanità perennemente in transito e sempre inquieta, facile a lasciarsi andare alla tensione con conseguenze nefaste, acquista oggi nuova forza in un mondo in cui appare sempre più complicato trovare pace e comunione d’intenti tra gli uomini. Zappalà mostra con il suo spettacolo sulle note di Beethoven come questa energia che muove costantemente gli uomini possa tuttavia anche portare a un movimento collettivo unitario e armonioso, in cui le dissonanze (sonore e non) non si traducono in conflitto ma in vicendevole arricchimento.