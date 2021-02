A causa dei limiti imposti dalla pandemia, nel capoluogo etneo la festa non si potrà svolgere come da tradizione. La compagnia Zappalà Danza ha organizzato per l'occasione due serate: online il 3 e 4 febbraio un documentario e lo spettacolo A. semu tutti devoti tutti?

MilanOltre, “A.semu tutti devoti tutti?”: uno spettacolo tra religione

A causa della pandemia quest'anno la festa dedicata a Sant'Agata a Catania, la terza festa cattolica più grande al mondo, non ci sarà. Non almeno con le consuete modalità a cui ci si era abituati. Per questo la Compagnia Zappalà ha deciso di regalare alla città, e al Paese, una serata di rievocazione di questo appuntamento così importante e sentito con due serate in streaming.