Dodici protagonisti della musica italiana si esibiranno sul palco di Piazza del Plebiscito per Radio Italia Live - Il concerto. Ecco tutti gli artisti attesi giovedì 27 giugno. L'evento sarà trasmesso in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando)