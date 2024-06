Concerto Radio Italia Live 2024 a Napoli, cantanti, scaletta e accesso

Giovedì 27 giugno l'evento gratuito sbarca in piazza del Plebiscito con tantissimi artisti: da Annalisa a Elodie. Per accedere è necessario accreditarsi sul sito di Radio Italia a partire dalle 12 di venerdì 21 giugno. Per chi non potesse essere presente, l'evento sarà trasmesso in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando)

È tutto pronto per il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Radio Italia Live- Il Concerto, dopo la data di Milano del 15 maggio, giovedì 27 giugno è pronto a sbarcare per la prima volta a Napoli in piazza del Plebiscito. Dalle 20.40 la città si riempirà di musica con le note dei più grandi successi degli artisti ospiti dell’evento. Vediamo tutti i dettagli.

Il cast di artisti Nella tappa del capoluogo campano, organizzata da Radio Italia assieme al Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica - Live Festival 2024, saranno presenti diversi cantanti: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Articolo 31, Elodie, Francesco Gabbani, Irama, Angelina Mango, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain e Tananai. I protagonisti saranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. leggi anche Radio Italia Live a Milano, oltre 20mila persone sotto la pioggia

Come partecipare e accedere al concerto gratuito Come riporta anche il sito ufficiale di Radio Italia, l’accesso in Piazza del Plebiscito per Radio Italia Live - Il Concerto giovedì 27 giugno, avverrà nelle seguenti modalità: per assistere allo spettacolo è necessario accreditarsi sul sito radioitalia.it a partire dalle ore 12:00 di venerdì 21 giugno. L’accesso è assolutamente gratuito ma, per disposizioni di gestione dell’ordine pubblico, per partecipare all’evento è necessario essersi accreditati, avere con sé l'accredito e presentarsi ai varchi entro le 19.30. I varchi di accesso sono due, Via Cesario Console e Piazza Trieste Trento, ed è necessario prestare attenzione all'indicazione presente sul documento di accredito in cui viene riportato il varco di riferimento. Radio Italia, inoltre, ricorda di diffidare dalla duplicazione e dalla vendita degli accrediti e che non è prevista l’installazione di maxi schermi in altre zone della città.

Accesso Disabili In Piazza del Plebiscito, si legge sul sito di Radio Italia, sarà allestita un'area dedicata alle persone con disabilità, il cui accesso è consentito (fino ad esaurimento posti) solo tramite accredito. A partire dalle ore 12:00 di venerdì 21 giugno sul sito radioitalia.it sarà possibile richiedere l'accredito in un’apposita una sezione dedicata. Le persone con disabilità che avranno la possibilità di accedere all'evento riceveranno via mail l'accredito per loro e per un accompagnatore. L'accesso all'area disabili rimane assolutamente gratuita, ma con un numero limitato di posti e dovrà avvenire dal varco presente in via Cesario Console.

Norme di Comportamento Per questioni di sicurezza e per rendere l’evento godibile per tutti, ci sono alcune norme comportamentali che vanno rispettate, tra cui il divieto di introdurre valigie e trolley, di introdurre bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…), di introdurre powerbank e di introdurre trombette da stadio. Per le altre norme e ulteriori dettagli clicca qui.

Dove vedere il concerto Se non siete riusciti a ottenere l’accredito in tempo o non sarete fisicamente a Napoli, sarà comunque possibile assistere al concerto in diversi modi. Radio Italia Live - Il Concerto, infatti, sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Radio Italia Live - Il Concerto sarà anche in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). approfondimento Concerto Radio Italia Live a Napoli, i cantanti e i conduttori

L’iniziativa solidale Radio Italia Live - Il Concerto, nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica – Live Festival 2024 , sostiene Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare Ti curiamo a casa. Si potrà donare inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio.