Concerto Radio Italia Live a Napoli, i cantanti e i conduttori

Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, alla sua 16ma edizione, arriva per la prima volta a Napoli, in Piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno alle ore 20.40 (il concerto sarà in diretta, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW). Protagonisti sul palco, Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonacci, Articolo 31, Elodie, Gabbani, Irama, Angelina Mango, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain e Tananai

RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO, il più grande evento gratuito di musica live in Italia, alla sua 16ma edizione, arriva per la prima volta a Napoli. Appuntamento in Piazza del Plebiscito, giovedì 27 giugno alle ore 20.40. Presenting Partner è isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, a conferma della solida partnership che da anni vede il Gruppo al fianco di Radio Italia e della grande musica italiana. i Protagonisti sul palco Insieme a Radio Italia il Comune di Napoli è co-organizzatore dell’evento, nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica - Live Festival 2024”. Protagonisti sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: ALESSANDRA AMOROSO, ANNALISA, BIAGIO ANTONACCI, ARTICOLO 31, ELODIE, FRANCESCO GABBANI, IRAMA, ANGELINA MANGO, RICCHI E POVERI, ROCCO HUNT, ROSE VILLAIN, TANANAI.

La conduzione Sarà affidata alle voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Enzo Miccio, Manola Moslehi, Paoletta ed Emiliano Picardi. Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti inoltre collegamenti speciali con il backstage e il vip ring isybank. La sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto sarà eseguita dal vivo da Saturnino. dove vederlo Radio Italia Live - Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Radio Italia Live - Il Concerto sarà in diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). Radio Italia Live - Il Concerto sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Instagram, TikTok e X con l’hashtag ufficiale #rilive. In particolare, cercando RILIVE su TikTok, sarà possibile vivere un’esperienza completa con contenuti interessanti ed esclusivi. A partire dal 26 giugno, infatti, sarà disponibile la sezione "#RILIVE" all'interno dello spazio New Music. Radio Italia Live - Il Concerto, nell’ambito del progetto "Napoli Città della Musica – Live Festival 2024" sostiene Fondazione Santobono Pausilipon e l’ospedale pediatrico di Napoli con una raccolta fondi solidale il cui ricavato sarà dedicato al progetto di assistenza domiciliare “Curare a casa”. Si potrà donare inviando un SMS solidale al numero 45592, attivo dal 7 giugno al 14 luglio. L’accesso in Piazza del Plebiscito, in occasione di Radio Italia Live - Il Concerto giovedì 27 giugno, avverrà come segue: per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito radioitalia.it a partire dalle ore 12 di venerdì 21 giugno, cliccare nella sezione dedicata “Richiesta accrediti” e seguire le istruzioni. Si specifica che l’accesso all’evento rimane assolutamente gratuito e si diffida dalla duplicazione e vendita degli accrediti. approfondimento Concerto Radio Italia 2024 a Milano