La Bussola, 10 artisti che si esibirono nello storico club in Versilia

Il film "La Bussola- il collezionista di stelle", in onda questa sera alle 21.10 su Rai3, celebra lo storico locale di Marina Pietrasanta (Lucca) e il suo gestore Sergio Bernardini che lo aveva trasformato in uno dei palchi più importanti del mondo, il primo su cui De Andrè si è esibito live. Nel corso del tempo hanno cantato artisti come Mina, Celentano, Raffaella Carrà, Patty Pravo, Aretha Franklin, Ray Charles e Louis Armstrong. Oggi il locale è diventato una nota discoteca