La Prima Estate 2024, l’intervista a Motta

Un’estate ricca di musica dal vivo, che lo porterà in tutta Italia in più versioni, dalla full band al solo in pianoforte. La fortuna di lavorare con musicisti che amano la musica e tengono tantissimo anche alla sua e che sono dei talenti incredibili. E l’onore di poter suonare sullo stesso palco di band che hanno segnato anche la sua crescita artistica, come i Jane’s Addiction e gli Sleaford Mods. Abbiamo incontrato Motta poco prima di iniziare la prima giornata de La Prima Estate, ecco la nostra intervista

Incontriamo Motta poco prima dell'inizio di questa nuova edizione de La Prima Estate che, nella prima giornata, lo vede tra i protagonisti insieme a dei mostri sacri della musica internazionale. Dopo le prove, insieme alla sua band, Motta si ferma nella media room del Festival per raccontare questa lunga estate di musica, in giro per l'Italia. Una stagione in cui farà conoscere molte delle sue sfumature di musicista e cantautore.

Sì, assolutamente – soprattutto con una lineup del genere! Poi è bello trovarsi fuori dai camerini, chiacchierare, anche a volte lamentarsi insieme di quelle cose che accadono… ma alla fine siamo felici di fare ore e ore di furgone, chi di aereo per far parte di tutto questo. Qui io sarei venuto anche da fan: è una fortuna che ho il fatto di condividere il pacco con dei mostri sacri come gli artisti di questa prima giornata.

Sto iniziando a invecchiare e anch’io inizio a pensare che la musica che ascoltavo quando ero più giovane era più bella! (sorride) Credo, però, che il fatto di scovare qualcosa del passato che non tutti conoscono – come facevo io anni fa con i miei amici, quando non avevo scelto ancora di diventare un musicista – faccia solo bene alla musica.

Io ho iniziato a suonare e ascoltando questo tipo di musica. Soltanto dopo sono arrivato all’amore verso i cantautori italiani come De Gregori e Dalla. A 18 anni in qualche modo credo ci sia stato un momento in cui i Pixies e i Violent Femmes - e tanti altri gruppi che non erano italiani - pensavo fossero più importanti dei miei genitori! Soltanto dopo un po’ di tempo ho capito che i miei genitori erano più importanti di tutto… però le mie radici sono proprio qui, nel genere musicale di questa prima giornata di Festival.

Il cambiamento, così importante per un artista come Motta

Come vivi questo cambiamento artistico?

So che non ci crederà nessuno, ma mi sto divertendo un sacco a fare delle canzoni nuove. Mi sento fortunatissimo del fatto che sto riuscendo a fare questo mestiere, lo sto facendo portando in giro delle canzoni che mi piacciono tuttora, anche laddove ho cambiato idea. È una grandissima fortuna che ho sempre cercato da quando non avevo ancora vent’anni. Se me lo chiedi adesso non posso che essere felice!

E per fortuna c’è ancora chi fa le cose con passione e piacere!

La cosa che mi ha più riavvicinato a questo piacere è anche concepire il musicista come un artigiano. Il fatto di fare colonne sonore, per cui difficilmente ti fanno interviste e foto, è terapeutica: ti riavvicina molto al lavoro di artigiano. Sono talmente felice tanto da essere contento di fare le interviste!

Per un artista è sempre complicato fare le interviste, ci si deve mettere a nudo…

Sì, ti metti a nudo e poi io spero sempre che sia la musica a spiegare certe cose. C’è il rischio che quando mi vengono fatte delle domande, mentre rispondo, io abbia già cambiato idea!

Nella formazione full band anche Roberta Sammarelli, storica bassista dei Verdena

Raccontaci di chi sarà con te in tour quest’estate.

Sarà una lunga estate di musica, e ci saranno varie formazioni. Saremo full band nella maggior parte dei casi ma faremo anche dei concerti particolari in trio, con Cesare Petulicchio e Giorgio Maria Condemi con cui suono da sempre. Quest’estate alla full band si aggiunge Roberta Sammarelli che è una delle musiciste più forti che ci sono in Italia (e non lo dico solo io!) Per la prima volta farò i concerti in solo al tramonto qua vicino, in Toscana: la sola idea di ritrovarmi da solo al pianoforte mi mette così tanta paura… che ho deciso di affrontarla quest’estate, nonostante tutto. Le zone di non comfort sono essenziali, per me, per fare questo lavoro.

Citavi Roberta Sammarelli, bassista dei Verdena. Com’è avere anche lei nella tua band?

Che si sappia: era la prima che arrivava alle prove! Era ovvio che fosse così: lo vedevi da come suonava. Già dopo il 1° maggio, dopo le prove che abbiamo fatto per questo tour già fa parte della famiglia! Per me è sempre stato importante, proprio perché venivo da una band, concepire l’idea di live come una band. Ho sempre avuto la fortuna di avere musicisti bravissimi: più bravi sono e più mi fanno diventare bravo è una cosa che mi piace tantissimo. Roberta, Davide, Giorgio, Whitemary, Francesco sono tutti musicisti pazzeschi che tengono tanto alla musica, ma anche alla mia musica: sono fortunatissimo!