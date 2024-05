Articolo 31 in concerto a Gardaland il 22 giugno

Gardaland, dopo l’apertura di LEGOLAND® Water Park il primo parco acquatico a tema LEGO® in Europa, arricchisce la programmazione con due imperdibili appuntamenti per un’estate indimenticabile! In attesa dell’inaugurazione ufficiale della nuovissima Wolf Legend, la nuova e scenografica Drop & Twist Tower per famiglie amanti del brivido e temerari di ogni età, da sabato 15 giugno fino all'8 settembre con Night is Magic il divertimento al Parco è prolungato fino alle ore 23:00! Fra le date da fissare in calendario anche il 22 giugno con il Gardaland Summer Festival: l’evento musicale dell’estate in collaborazione con RTL 102.5, fino all’1:00 di notte! Special guest dell’edizione 2024 del Gardaland Summer Festival: gli Articolo 31!



J-Ax e DJ Jad trasformeranno piazza Jumanji in una discoteca a cielo aperto, si ballerà e si canterà sulle note rap delle loro hit. Dalle intramontabili "Domani smetto", “Tranqi Funky” e "Italiano medio" fino ai brandi di PROTOMARANZA, il nuovo album di inediti pubblicato a maggio 2024, a 31 anni dal loro primo album (“Strade di città, 1996”), lo storico gruppo italiano coinvolgerà in un imperdibile viaggio musicale tutte le generazioni che – dagli anni ’90 ad oggi - non hanno mai smesso di riconoscersi nelle strofe degli Articolo 31!