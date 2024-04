Nel corso degli anni tantissimi artisti hanno firmato l’inno degli Europei: nel 2020 Martin Garrix con Bono e The Edge hanno lanciato We are the People, quattro anni prima David Guetta e Zara Larsson hanno fatto ballare tutti con This One’s For You, il cui videoclip ufficiale conta oltre 300.000.000 di visualizzazioni su YouTube.

approfondimento Meduza aprono le loro stanze, ecco gli album Room 1 e Room 2