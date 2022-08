Anastacia ha cantato Left Outside Alone, uno dei suoi successi più amati, dichiarando scherzosamente: “Ora credete che sia io” Condividi

anastacia, il filmato pubblicato su instagram approfondimento Anastacia, pubblicato il remix del singolo di debutto I’m Outta Love In questi giorni Anastacia (FOTO) è alle prese con la preparazione della tournée I’m Outta Lockdown Tour per celebrare ventidue anni dall’uscita del singolo I’m Outta Love. Poche ore fa la voce di Heavy On My Heart ha raccontato al pubblico la divertente esperienza accadutale in un bar in un filmato che ha velocemente raccolto migliaia di like.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Il video ha mostrato la cantante in compagnia di alcuni fan, sbalorditi dall’essersi trovati in presenza dell’artista. Anastacia ha trascorso del tempo con loro scherzando, posando per alcune foto e infine dando prova di esser lei cantando uno dei suoi più grandi successi, ovvero Left Outside Alone. L'artista ha poi ironicamente detto: “Ora credete che sia io”.

approfondimento Anastacia, la nuova canzone è American Night Dopo uno slittamento di due anni a causa della pandemia legata alla diffusione del Coronavirus, Anastacia è ora pronta per portare alcuni dei suoi più grandi successi in giro per il Regno Unito e l’Europa, tra le città coinvolte Lisbona, Praga, Berlino, Oslo, Amsterdam e Londra.

Per quanto riguarda l'Italia, il tour farà tappa nelle seguenti città: Milano - 21 settembre

Roma - 22 settembre

Catania - 24 settembre

Firenze - 26 settembre

Bassano del Grappa - 27 settembre

approfondimento Buon compleanno Anastacia: la cantante ieri e oggi. FOTO Nel corso degli anni Anastacia si è affermata come una delle protagonista indiscusse della scena discografica, tra i suoi lavori più iconici Paid My Dues, One Day In Your Life, Sick and Tired, Welcome To My Truth e Stupid Little Things.

