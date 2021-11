Anastacia, 20 anni fa usciva Paid My Dues

Nel corso della carriera l’artista ha regalato al pubblico singoli iconici come I’m Outta Love, One Day In Your Life, Left Outside Alone e Sick and Tired

È il 6 novembre 2001 quando Anastacia alza il sipario su Freak of Nature, suo secondo progetto discografico dopo Not That Kind, e presenta al mondo il singolo Paid My Dues. A distanza di due decenni dall’uscita di uno dei brani più amati nella storia della musica pop, l’artista ha festeggiato l’anniversario con un messaggio sul profilo Instagram da oltre 220.000 follower .

Paid My Dues si è immediatamente rivelato un grande successo, ma non è ovviamente stato l’unico dell'epoca per la cantante. Infatti, nel marzo dell’anno successivo Anastacia ( FOTO ) pubblicò l’esplosiva hit One Day In Your Life, il cui videoclip conta oggi milioni di views su YouTube.

Nel corso della carriera Anastacia Lyn Newkirk, questo il nome all’anagrafe, ha regalato al pubblico singoli di enorme successo, tra i più popolari I’m Outta Love, Why’d You Lie To Me, Left Outside Alone, Sick and Tired, Welcome To My Truth, Pieces of a Dream e Caught in the Middle.