Anastacia, il vinile di Not That Kind per i vent’anni di carriera

Anastacia ha annunciato la pubblicazione del suo primo album Not That Kind in una speciale edizione di duemila copie numerate

In occasione dell’importante anniversario di carriera, la voce di One Day In Your Life ha deciso di festeggiare il ventesimo compleanno pubblicando il suo primo iconico album in versione vinile.

Un ruggito che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo, uno stile musicale che non ha eguali nel settore discografico: Anastacia è la leonessa della musica che si è imposta a livello internazionale vendendo milioni di album in ogni angolo del pianeta.

Anastacia: Not That Kind in versione vinile

Il 16 giugno 2000 la voce di Welcome To My Truth pubblica il suo album di debutto Not That Kind che conquista riconoscimenti in tantissime nazioni: dalla Svezia alla Nuova Zelanda, passando per Australia, Germania, Norvegia, Spagna e Regno Unito.

Poche ore fa Anastacia ha pubblicato un post su Instagram che ha immediatamente entusiasmato il pubblico tanto da contare al momento migliaia di like. L’artista (FOTO) ha annunciato la distribuzione del primo album in una speciale edizione, infatti Not That Kind arriverà sul mercato in versione vinile per un totale di duemila copie numerate.