Party like a Deejay 2024, tra musica e parole. Le foto dell'evento

14mila le persone hanno partecipato sabato 8 giugno, alla festa organizzata da Radio Deejay all'Arco della Pace di Milano. Una serata dedicata alla musica con ospiti come Irama, Ghali, e Angelina Mango, Ad aprire la serata ci aveva pensato Gazzelle. Sul palco, poi, anche i The Kolors, com 'Un ragazzo una ragazza', Rose Villain accompagnata da Guè, Gaia, Alfa, Emma e Geolier,, prima della chiusura affidata a Tananai, che ha duettato con Annalisa, Mahmood e ai Club Dogo