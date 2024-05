Esce il primo disco di inediti della giovane cantautrice, vincitrice di Sanremo 2024. Quattordici brani, tante collaborazioni, una su tutte quella con Marco Mengoni. Angelina quest'estate si esibirà live nei principali festival in Italia e in Europa, per poi proseguire a ottobre con un tour nei club italiani e a novembre, in quelli europei

“Nonostante tutto quello che è successo, sono appena arrivata e quindi vorrei presentarmi, in maniera completa con questo album. In cuor, mio credo di averlo fatto, spero che questo arrivi”. Inizia così il nostro incontro con Angelina Mango, che con il suo brano La Noia ha trionfato sul palco del festival. All’Eurovison song contest non ha vinto ma ha saputo emozionare tutto il pubblico. Adesso presenta il suo primo album di inediti: “Queste tracce sono tutte nate in maniera spontanea, non ho mai fatto una sessione per l’album, questo è stato il racconto degli ultimi 12 mesi per me. Tutto quello che io facevo, lo vedevano tutti però quello che io vivevo dentro di me non si vedeva, questo è un modo per aprire il mio diario segreto al mondo”.

Li ho vissuti con tanti alti e bassi, nel frattempo sto anche crescendo. Crescere e diventare adulta mentre accade tutto questo ti dà tantissimi sbalzi di umore, nel frattempo sono innamorata, nel frattempo ho una famiglia che amo, vivo i rapporti, cerco di viverli il più possibile. L’album è tutto quello che non è, e quello che è sul palco. Ho toccato anche dei temi un po' più profondi, forse pesanti ma questo perché sono abituata a guardare le cose e non fare giri di parole, se voglio dire qualcosa. Parlo di cose molto personali, e chi me lo ha chiesto? Nessuno. In realtà secondo me è anche un dovere dell’artista non risparmiarsi in nulla. In questo disco ho deciso di non risparmiarmi.

Come hai vissuto questi mesi di incredibili per avvenimenti e successo?

Nei testi delle canzoni, ricorrono le parole: scusa e mamma, è casuale?

Sono due degli argomenti principali di questo disco. Mia madre, alla quale ho dedicato l’intero progetto, è come se lei fosse il nucleo da cui parte tutto l’amore che io poi cerco di raccogliere e di riflettere in giro. Se lei non me lo avesse insegnato, non sarei così probabilmente. Mentre “scusa” perché è un tema in tutte le mie canzoni. Io credo fermamente nel chiedere scusa e nella bandiera bianca. Credo che sia un gesto di maturità riuscire a cambiare idea e parlo da testarda. C’è stato un gran lavoro prima di imparare a chiedere scusa.



Pokè melodrama, perché questo titolo?

Melodrama è tutto quello che da poesia diventa musica, ed è un po' il modo in cui ho approcciato la scrittura questa volta. Non ho un metodo standard, però con questo disco mi sono accorta che tutto ciò che era poesia, lo facevo diventare musica e poi sono molto melodrammatica. Mi piace che questo titolo abbia un valore serio ma anche autoironico, il pokè è molto ironico…Ma vero, perché gli ingredienti li ho scelti consciamente, non a caso.