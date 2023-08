Vasco Rossi gioca in mare con una medusa a Castellaneta Marina. VIDEO

Il rocker di Zocca si trova in vacanza nella provincia di Taranto, nel paese di cui è cittadino onorario dal 2021. Nei video pubblicati su TikTok e Instagram lo si vede mentre sfiora l’esombrella di una medusa, ovvero la parte superiore che non ha effetti urticanti. Due le canzoni scelte come sottofondo: “Una splendida giornata” e “La pioggia della domenica”

