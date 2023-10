Vasco Rossi, esce la colonna sonora della docuserie “Il Supervissuto"

Esce oggi, martedì 31 ottobre, la soundtrack della docuserie Netflix su Vasco Rossi. Contiene l'inedito “Gli sbagli che fai” e alcuni tra i brani più significativi dei suoi ultimi 40 anni. È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico



Esce oggi, martedì 31 ottobre, la soundtrack de Il Supervissuto, la docuserie Netflix su Vasco Rossi. Contiene l'inedito Gli sbagli che fai e alcuni tra i brani più significativi dei suoi ultimi 40 anni. È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.



È tratta dalla docuserie disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) che sta riscuotendo un enorme successo di pubblico e di critica.

Si tratta del primo album che esce con Emi Records Italy da quando è stata riaperta in Italia l'iconica etichetta discografica.

Il Supervissuto Ost è composto nella sua versione fisica da 2 cd/4lp contenenti 32 brani, mentre l’edizione digitale ne contiene 50. Si tratta di una selezione delle canzoni che vengono citate nei 5 episodi e tra i più significativi dei suoi ultimi 40 anni.



C’è anche l’inedito Gli sbagli che fai, composto appositamente per la docuserie e presente nella sigla, di cui potete guardare il videoclip in fondo a questo articolo.



Nella colonna sonora de Il Supervissuto è incluso anche l’inedito Gli sbagli che fai, brano scritto appositamente per la sigla della serie televisiva, attualmente nella top 10 dei brani più suonati dalle radio italiane e il cui videoclip si è posizionato alla numero uno delle clip più viste su YouTube (potete guardare il video in fondo a questo articolo).

Nella serie Netflix per la prima volta il rocker di Zocca si racconta in prima persona. Ha definito lo show come “un selfie lungo 5 ore", riferendosi quindi al fatto che la docuserie è personalissima, in prima persona e racconta la sua versione dei fatti: l’unica vera, onesta e sincera.

Una docuserie che spazia tra il Vasco pubblico e il Vasco privato

Tra pubblico e privato, tra la sua carriera artistica e il suo percorso di vita, la docuserie dedica molto spazio alla musica, alle sue canzoni immortali che seguono step by step la sua incredibile vita. Un’esistenza che è appunto non certo di chi sopravvive ma di chi semmai “supervive”, come Vasco ha fatto in tutta la sua vita degna di un film. O di una docuserie, appunto…



Tra le canzoni contenute nella colonna sonora, ci sono le mitiche Ed il tempo crea eroi, Colpa d’Alfredo, La noia, Ogni volta, Vita spericolata, Liberi liberi, Gli spari sopra, Un gran bel film, Gli angeli, Il mondo che vorrei e tanti altri capolavori che hanno segnato indelebilmente la storia della musica, del costume e della società del nostro Paese. Un Paese, l'Italia, in cui Vasco è venerato come un vero e proprio totem, un mostro sacro capace di richiamare a sé folle da stadio.



Il Supervissuto Ost è disponibile in formato fisico (32 brani) in versione 2CD, 4LP vinile nero da 180g e 4LP limited vinili colorati, questi ultimi disponibili in esclusiva sul Blasco Shop. La versione digitale (50 brani) è disponibile in versione Album Standard e Album HD Audio.

Vasco: “L’idea mi piaceva e stuzzicava la mia vanità”

“L’idea mi piaceva e stuzzicava la mia vanità ma ero anche molto la curioso di spingere il tasto rewind per raccontare la vera storia di Vasco Rossi, oltre tutte le leggende che si raccontano in giro”, ha affermato il protagonista e soggetto dello show, Vasco Rossi in persona, durante la presentazione dell'opera. Vasco Rossi - Il supervissuto è scritta da Igor Artibani e Guglielmo Ariè, insieme a Pepsy Romanoff che è anche regista della docuserie. Lo show è stato in buona parte girato durante i due anni di pandemia, in un insolito momento di pausa dai tipici innumerevoli impegni di una delle più grandi star della musica italiana. L’obiettivo di quest’opera è raccontare i momenti più importanti della carriera di Vasco e della sua vita. “Per una volta volevo raccontare la mia versione”, ha dichiarato Vasco Rossi. “Ho scelto lo schermo invece di un libro (che poi magari arriverà, chi lo sa?) e per una volta mi sono messo in gioco. Parlo in prima persona. Era un'esperienza che dovevo e volevo fare". Ciò che emerge è il rapporto profondo, viscerale di Vasco con le sue canzoni, brani hanno fatto la storia della musica targata Italia ma anche del costume, entrando a pieno titolo nell’immaginario di tutti noi e diventando icone della cultura popolare. Le sue canzoni sono intrise di cantautorato, rock, sonorità ed esperienze targate Los Angeles, senza però mai dimenticare le proprie radici, quelle delle montagne attorno a Modena, quelle ancorate alla sua Zocca. Un amore chiaramente corrisposto, dato che Zocca porta come fiore all'occhiello proprio il suo illustre cittadino. Vasco Rossi - Il supervissuto racconta un’avventura emozionante che va dai primi palchi agli stadi, passando dall’esperienza da deejay a Punto Radio e da tantissime altre tappe di questa "Via Crucis del rock".



Di seguito vi mostriamo il videoclip della canzone inedita Gli sbagli che fai.

