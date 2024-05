Vasco Rossi si prepara al concerto di Bibione. VIDEO

Nelle scorse ore il Rocker di Zocca ha condiviso sul suo profilo di Instagram una serie di scatti delle “prove in notturna per vedere anche le luci”, come si legge nella didascalia a corredo del post. “Vedo che inizia a esserci un bel movimento qui a Bibione”, aggiunge il cantautore. Ha condiviso anche un video che mostra il mastodontico palco su cui si esibirà il 1° e il 2 giugno

Manca pochissimo per i concerti di Vasco Rossi a Bibione, che si terranno sabato 1 e domenica 2 giugno (ma quello di sabato 1 è riservato solo ai membri del Fan Club di Vasco, come specificheremo di seguito). Questi saranno in pratica i concerti delle prove generali del tour, in partenza a fine mese.

Nelle scorse ore il Rocker di Zocca ha condiviso sul suo profilo di Instagram una serie di scatti delle “prove in notturna per vedere anche le luci”, come si legge nella didascalia a corredo del post. “Vedo che inizia a esserci un bel movimento qui a Bibione”, aggiunge il cantautore. “Adesso… mancate solo voi”, scrive Vasco, riferendosi direttamente ai suoi amati fan.

“Manca sempre meno al 1 giugno, con il concerto che mi piace regalare ogni anno agli iscritti del mio @il_blasco_fan_club, e al 2 giugno, dove invece potrete assistere ‘tutti’ in anteprima allo spettacolo che porteremo a San Siro e al San Nicola di Bari”, prosegue l’artista. L'esibizione del 1° giugno, infatti, è proprio un regalo che Vasco Rossi fa agli iscritti del suo nutritissimo fan club, una grande famiglia che ruota attorno al “patriarca” Vasco.



Poco fa il profilo di IG del musicista ha condiviso anche un video (che potete guardare in fondo a questo articolo, così come il post con le foto delle prove) in cui viene mostrato il maestoso palco di Bibione.

“Sua maestà IL PALCO è pronto e noi… siamo nati pronti!!! Ci vediamo domani per il soundcheck che regalo ogni anno al mio @il_blasco_fan_club e domenica per la data zero! Scaldiamo i motori a Bibione prima della super partenza del tour … con 11 super eventi in due città, Milano e Bari: sette date allo stadio San Siro e le quattro al San Nicola!!! Per un totale di 600 mila spettatori!!Evviva!!! Pronti partenza..via!!!”, queste le parole della didascalia a corredo del video che rende protagonista l’immenso palco di Bibione.



In fondo a questo articolo trovate sia il post con le fotografie delle prove in notturna condivise dal musicista nelle scorse ore (ossia i meravigliosi scatti dei fotografi Gianluca Simoni, Alessandra Trucillo e Roberto Villani) sia il video del palco da poco pubblicato.