Vasco Rossi in concerto a Bibione, tutto quello che c'è da sapere

Sabato 1 e domenica 2 giugno Vasco Rossi si esibirà a Bibione per i concerti delle prove generali del tour in partenza a fine mese. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui primi due attesissimi appuntamenti del rocker di Zocca.

Le serate in musica saranno sabato 1 e domenica 2 giugno. La prima sarà un soundcheck esclusivo per gli iscritti al Blasco Fan Club e la seconda sarà la data zero.

Pochi giorni alle date con cui Vasco Rossi alzerà ufficialmente il sipario sulla sua nuova tournée. In attesa degli undici concerti, sette a Milano e quattro Bari, il rocker si esibirà a Bibione per due appuntamenti speciali.

A partire dal 7 giugno Vasco Rossi sarà in concerto sui palchi di due grandi stadi italiani per un totale di sette date a Milano e quattro Bari .

Vasco Rossi a Bibione, il palco

Vasco Rossi (FOTO) ha condiviso un video dell’allestimento dell’immenso palco. Il rocker ha parlato delle prove: “Quando sono sul palco, sento che il pubblico prova le mie stesse emozioni, nello stesso tempo, è una magia incredibile”. Il rocker ha aggiunto: “Per questo dico: Vasco Rossi non è per tutti, perché non tutti hanno dentro quelle cose. Quelli che ce l’hanno si sentono non solo rappresentati, ma addirittura provano un senso di appartenenza e trovano la sensazione di non essere da soli coi loro difetti, problemi”.