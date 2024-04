Vasco Rossi imbrigliato nel traffico si improvvisa vigile: il video

Come Alberto Sordi nel 1960, nel celebre film di Luigi Zampa, Vasco Rossi diventa, per qualche minuto un vigile. Anzi, per dirla alla romana anche se la scena si svolge nel bolognese, un pizzardone. Sui social il Komandante è stato immortalato bloccato nel traffico che attraversa i Colli Bolognesi con la sua moto. Il cantante per smaltire la coda di macchine si è scherzosamente improvvisato vigile.

Vasco Rossi, una vera e propria leggenda della musica italiana, spegne oggi, 7 febbraio, 71 candeline sulla sua torta di compleanno, e sono in migliaia di fan che lo celebrano. Lui intanto annuncia "l'evento" sul suo profilo Instagram con un video che ha già fatto incetta di like

Il 7 febbraio del 1952 a Zocca, in provincia di Modena, è nata una delle voci più importanti del rock made in Italy. Ecco alcuni dei momenti più significativi della lunga carriera del Blasco. LA FOTOGALLERY

TUTTE LE DATE DEL TOUR DI VASCO, DAI 7 LIVE A MILANO FINO A BARI



Il concerto che aprirà le danze della tournée è in programma il 2 giugno 2024, data in cui Vasco Rossi si esibirà presso lo stadio Comunale di Bibione. Ad anticipare la data zero sabato 1 giugno è confermato il Soundcheck, la prova generale che il Blasco Fan Club regala a tutti i suoi iscritti.. Dopo la data a zero, toccherà a Milano, con ben sette date che sono già andate tutte quante sold out. Tutti i live milanesi si terranno allo Stadio San Siro nelle date del 7, 8, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno. Dopo la tappa nel capoluogo lombardo, l'artista si sposterà in Puglia, dove l'attenderà il suo pubblico a Bari con quattro date che si terranno il 25, il 26, il 29 e il 30 giugno presso lo stadio San Nicola.