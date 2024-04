L'omaggio di Beppe Sala a Vasco: "A lui la Pergamena della Città"

"Credo che sia arrivato il momento di restituire qualcosa di simbolico, ma molto significativo per Milano, a Vasco Rossi. Ho quindi deciso di conferirgli la Pergamena della Città per il suo legame stretto con la nostra Milano e per i meriti artistici che lo hanno visto protagonista di oltre cinquant'anni di musica ed emozioni": queste le parole del primo cittadino rilasciate in una lettera al Corriere in cui spiega le motivazioni del prestigioso riconoscimento

Con una lettera scritta al direttore del Corriere, il primo cittadino spiega le ragioni che lo hanno portato alla decisione di conferire al rocker di Zocca il prestigioso riconoscimento. "Da fan di Vasco ho spesso pensato al legame fortissimo tra il rocker più straordinario d'Italia e la nostra Milano. Vasco Rossi è salito per la prima volta sul palco di San Siro nel 1990, esattamente 34 anni fa. Il Meazza era appena stato adeguato per l'occasione e, con i lavori, veniva aggiunto il terzo anello per aumentare la capienza e adeguare l'impianto per la grande occasione per la quale Milano doveva farsi trovare pronta”.

"Trentasei volte a San Siro – continua Sala - è un numero davvero impressionante, e se moltiplichiamo questo numero per 60-70 mila persone, ci scorrono davanti agli occhi due milioni e mezzo di persone, ragazze, ragazzi e non solo, che raccontano decenni di momenti, drammi, gioie ed emozioni del nostro Paese. Se potessimo un giorno avere un'immagine dal palco per ognuna delle volte che Vasco ha incantato San Siro, avremmo uno spaccato di quasi quarant'anni di storia attraverso le tante generazioni che il rocker ha saputo travolgere con la sua energia e la sua musica. Credo che oggi sia arrivato il momento di restituire qualcosa di simbolico, ma molto significativo per Milano, a Vasco Rossi. Ho quindi deciso di conferirgli la Pergamena della Città per il suo legame stretto con la nostra Milano e per i meriti artistici che lo hanno visto protagonista di oltre cinquant'anni di musica ed emozioni. Un riconoscimento più che meritato".