Vasco Rossi, è morta l'ex partner Gabriella Sturani

"Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me", ha scritto il rocker su Instagram

Gabriella Sturani e Vasco Rossi ebbero una storia d'amore oltre quarant'anni fa . Era solo una ragazzina, Gabriella, quando scoprì d'essere incinta . Il rocker scrisse Gabri, per raccontare quell'evento. Ma la loro storia finì bruscamente, con lei convinta che - ad aver messo la parola fine - sia stata proprio la gravidanza. In un primo momento, peraltro, Vasco non riconobbe neppure il bambino. Lo fece solo nel 2003, accogliendo Lorenzo nella sua vita, e prendendosi le sue responsabilità. Tanto che, nel 2013, Gabriella spiegò che Lorenzo si è laureato proprio grazie al papà: è stato Vasco a convincerlo a studiare, a pagargli l'università, a spronarlo perché fosse il primo della famiglia con una laurea in mano.

"Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me", ha scritto Vasco Rossi su Instagram, annunciando la morte dell'ex compagna Gabriella Sturani . Mamma di suo figlio Lorenzo, Gabriella rimase incinta a 16 anni. A lei, Vasco dedicò la canzone Gabri.

Gabri, il testo

Gabri, come molte delle canzoni di Vasco Rossi, è una canzone autobiografica. Il suo testo è la dicharazione di un uomo adulto, la cui giovanissima fidanzata scopre d'essere in dolce attesa. Il rocker, nel brano, descrive quella storia come una folle avventura (quando conobbe Gabriella, Vasco aveva 30 anni ndr.). Spiega di non volerla perdere, ma neppure illudere. Racconta il suo desiderio, ma anche le sue paure.

Non voglio perderti

Però non voglio neanche

Neanche illuderti

Quest'avventura è stata una follia

È stata colpa mia

Tu hai sedici anni ed io

Ed io

Ma adesso spogliati

Che voglio morderti

Voglio sentire ancora il tuo piacere esplodere col mio

Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà

È meglio viverla

È meglio viverla

Ma adesso fermati

Non voglio perderti

I tuoi sorrisi adesso non nasconderli

Con le mie mani tra le gambe

Diventerai più grande

E non ci sarà più Dio

Perché ci sono io

Gabri come sei splendida

Gabri adesso smettila

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

Non t'ho insegnato io

Quello che stai facendo adesso da Dio

Mi fai tremare il cuore mi fai smettere di respirare

Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà

È meglio viverla

È meglio viverla

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la

Gabri

Gabri

Gabri

Gabri

Gabri

Gabri

Gabri

Gabri

Gabri