Vasco Rossi, è morto Andrea Giacobazzi di Colpa di Alfredo

Andrea Giacomazzi è morto a 66 anni. A comunicare la notizia della scomparsa è stato Vasco Rossi, con un commovente carosello fatto di video e di foto. Giacomazzi ispirò il successo di Colpa di Alfredo, ebbe la visione del Modena Park. E, per il rocker, c'è sempre stato. Quando tutto era rosa, e quando il cielo si faceva nero.

Il tributo di Vasco Rossi ad Andrea Giacobazzi

"Caro Ciciui, mi mancherai moltissimo. Sarai sempre vivo dentro il mio cuore! Viva Andrea Giacobazzi (Colpa d’Alfredo )": così Vasco Rossi, su Instagram, ha detto addio all'amico di una vita. "Andrea è sempre stato dalla mia parte anche quando molti mi voltavano le spalle, facevano finta di non conoscermi, non credevano in quello che facevo. Lui insieme a Marengo (a Modena) mi sono sempre stati vicini. Questo vorrei ricordarlo perché so che ci teneva! Last but not least, è stato tra i primi ad avere la visione di quello che poi è diventato Modena Park".

La storia di Colpa di Alfredo

Colpa di Alfredo uscì nel 1980. L'Alfredo del titolo, in realtà, era proprio Andrea Giacobazzi: fu per colpa sua, che Vasco non uscì con una ragazza conosciuta in un locale. Forse quella storia sarebbe andata bene. Forse la ragazza sarebbe andata a casa sua, forse l'avrebbe sposata. O forse no. Ma non lo saprà mai, e la colpa è stata proprio di Andrea/Alfredo. Vasco era tutto esaltato, per quell'uscita. Ma l'amico gli ricordò che la sera doveva suonare a Misano, e che non poteva partire tardi rischiando di restare intrappolato nel traffico: sono quelli, i discorsi "seri e inopportuni" che hanno fatto perdere al rocker un sacco di occasioni. Il singolo, che diede anche il nome all'album, ebbe un enorme successo. Ma non fu mai promosso per via della frase (censurata) "è andata a casa con il negro la tr***a".