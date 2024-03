Libera e se mi va, fuori la canzone di Vasco Rossi per Denise Faro

Vasco Rossi e Denise Faro si sono conosciuti a Los Angeles. E, la collaborazione, è stata molto spontanea. Con Casini e Righi, Vasco aveva scritto una canzone per Denise : pensava di regalargliela ma, sebbene sapeva che grazie alla sua intraprendenza e al suo talento avrebbe potuto prodursela da sola, il rocker voleva sentire come la cantava. Quando Denise lo ha fatto, Vasco Rossi si è trovato inglobato nel suo mondo, coinvolto in un'avventura a cui sentiva di dover dare un significato. Denise, interpretando se stessa, interpretava anche le donne di oggi. Donne che vogliono essere libere, e rispettate . Anche quando dicono di no. Ormai era gennaio: troppo tardi per presentarla ad Amadeus e portarla all'Ariston. Da qui, l'illuminazione: farla uscire l'8 marzo, il giorno della Festa della Donna , come omaggio a tutte le donne.

"Buona Festa della Donna", ha scritto Vasco Rossi sul suo profilo Instagram, alla mezzanotte di venerdì 8 marzo. Il rocker ha scelto proprio la giornata in cui si celebra la donna per far uscire Libera e se mi va, la canzone da lui scritta per Denise Faro .

Libera e se mi va, testo e significato

Libera e se mi va racconta le donne libere d'amare. Racconta come ci si sente, quando si prova l'amore, quando si ama e si sta male. Perché è l'amore, quello vero, che fa stare bene. E che diventa libertà. Questo il testo della canzone:

Ehi

lo sai che ti amo

ma non badare a quello che ti dico

così non ci pensiamo

ehi

lo so che mi è sfuggito

che sono in bilico

tra quello che voglio

e quello che dico

vorrei non mostrare alcun segno

di fragilità

ma accuso la presenza

dei tuoi occhi che accendono il buio

e la speranza

ma ho già capito che non posso farne senza

Perché sei la mia emergenza

sei tu la libertà

la fantasia e l’imprudenza

quello che mi va

un invito all’indecenza

un peccato che si fa

libera, libera, pronta e se mi va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

ti sto fantasticando

Ehi

lo sai che ti amo

vorrei amarti per tutta la vita

almeno per tutta una notte

e lo sai lo sai

perché lo sai, lo sai, lo sai

non dirlo a nessuno, nessuna resistenza

ho già capito che non posso farne senza

Perché sei la mia emergenza

sei tu la libertà

la fantasia e l’imprudenza

quello che mi va

un invito all’indecenza

un peccato che si fa

libera, libera, libera, libera, libera, libera, libera, libera

libera, libera, libera

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

ti sto fantasticando

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va

se mi va e se ti va