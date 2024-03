Vasco Rossi scrive una canzone a Denise Faro per la Festa della Donna

Il rocker su Instagram: "Arriverà una canzone onesta e sincera, dalla parte delle donne, libere, libere… Anche di dire no". Il brano Libera e se mi va uscirà venerdì 8 marzo

Vasco Rossi ha scritto Libera e se mi va per Denise Faro. Il rocker ha voluto celebrare la forza e la libertà delle donne in un brano in uscita nel giorno della loro festa, ovvero l’8 marzo. Vasco Rossi su Instagram: “Premeditata e pensata, non a caso, abbiamo lavorato intensamente un mese per arrivare puntuali alla data che avevo follemente immaginato”.

vasco rossi: “una canzone onesta e sincera, dalla parte delle donne” Un regalo a un’amica e cantante che ha deciso di mettere la sua voce a disposizione delle parole di uno dei più grandi artisti italiani di sempre. Venerdì 8 marzo Denise Faro pubblicherà Libera e se mi va, scritta da Vasco Rossi. La canzone è nata dalla voglia di supportare e affiancare le donne, il rocker: “Denise ha cantato benissimo, proprio come avevo immaginato nello scrivere questo nuovo pezzo. È stato coinvolgente realizzare, registrare e ‘impacchettare’ questa canzone… Doveva essere una sorpresa per voi ma non ero sicuro di poter fare tutto nei tempi. Ce l’ho fatta”. Vasco Rossi ha aggiunto: “Adesso che sono riuscito a ultimare tutte le fasi, siamo pronti a mixare e sarà finita prima che io torni in Italia. Premeditata e pensata, non a caso abbiamo lavorato intensamente un mese per arrivare puntuali alla data che avevo follemente immaginato”. approfondimento Vasco Rossi in concerto, a Bibione data zero e soundcheck per i fan

La canzone uscirà sul mercato venerdì 8 marzo per celebrare la Festa della donna. La voce di Rewind ha detto: “Arriverà una canzone onesta e sincera, dalla parte delle donne, libere, libere… Anche di dire no. Per ultimo abbiamo scelto il titolo: Libera e se mi va”. approfondimento Colpa d'Alfredo, testo e significato della canzone di Vasco Rossi

Il cantante (FOTO) ha parlato anche del processo di produzione che lo ha visto coinvolto in prima linea: “È un’ esperienza immersiva e coinvolgente quella che sto facendo a Los Angeles. La canzone scritta con Roberto Casini, come omaggio a tutte voi e interpretata da Denise Faro, mi ha portato in studio ogni giorno per gli ultimi 20 giorni. Era da molto tempo che non seguivo tutto il processo: dalla creazione, all’arrangiamento, alla registrazione, al canto”.