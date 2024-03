Vasco Rossi in concerto, a Bibione data zero e soundcheck per i fan

Quest’estate Vasco Rossi tornerà in tour per undici incredibili appuntamenti negli stadi, di cui dieci già sold out. Il 2 giugno il rocker si esibirà sul palco dello Stadio Comunale di Bibione per la data zero della tournée, a cui si è appena aggiunto un appuntamento esclusivo per gli iscritti del Blasco Fan Club il 1° giugno.