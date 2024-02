Colpa d'Alfredo, testo e significato della canzone di Vasco Rossi

Andrea Giacobazzi, nella vita di Vasco Rossi, c'è sempre stato. Anche quando gli altri voltavano le spalle al rocker, e non credevano in lui. Colpa d'Alfredo parla proprio di quest'uomo che tanto contò per Vasco. O meglio: parla di un'occasione persa per causa sua, di un'uscita mancata per via di quei consigli saggi e noiosi che solo Andrea sapeva dargli. Oggi che Giacobazzi è morto, il cantante lo ricorda. E non può che farlo con quella canzone.

Colpa d'Alfredo, il testo

Ho perso un'altra occasione buona stasera

è andata a casa con il negro, la t***a!

Mi son distratto un attimo...

Colpa d'Alfredo

che con i suoi discorsi "seri" e inopportuni

mi fa sciupare tutte le occasioni

e prima o poi lo uccido!... lo uccido!

E lei invece non ha perso tempo

ha preso subito la palla al balzo

l'ho vista uscire, mano nella mano, con quell'africano

che non parla neanche bene l'italiano, ma si vede che

si fa capire bene quando vuole?

Tutte le sere ne accompagna a casa una diversa

chissà che cosa le racconta,

per me è la macchina che c'ha che conta!

E quella s*****a non si è neanche preoccupata

di dirmi almeno qualche cosa, che so, una scusa...

Eeeee! Si era già dimenticata

di quello che mi aveva detto prima....

"Mi puoi portare a casa questa sera?

Abito fuori Modena, Modena park"

ti porterei anche in America

ho comperato la macchina apposta!

...e mi ero già montato la testa...

Avevo fatto tutti i miei progetti...

Non la portavo mica a casa,

beh se la sposavo non lo so, ma cosa conta!

Sono convinto che

se non ci fosse stato lui mi avrebbe detto sì!

Sono convinto che

se non ci fosse stato lui mi avrebbe detto sì!