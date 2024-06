Vasco Rossi, la scaletta del concerto a Milano San Siro 2024

Dopo le 2 ore e 45 minuti del 7 giugno, Vasco Rossi torna a San Siro lunedì 11. E, tra supporter fedelissimi e nuovi fan, promette di far urlare a squarciagola. Ancora una volta.

La prima data a San Siro

Frecciate politiche e tanto rock: un ribelle Vasco Rossi, venerdì 7 giugno 2024, ha fatto cantare 58mila fan a San Siro nel primo dei suoi sette concerti qui.

In look total black con giaccone di pelle pitonato, in due ore e tre quarti il Comandante ha eseguito tutti i suoi brani più famosi, da Bollicine a Sally, da C'è chi dice no a Rewind, fino alla chiusura con Albachiara in un tripudio di coriandoli.

Vasco si è scagliato guerre e fake news, totalitarismi, ipocrisie e pregiudizi. E non le ha mandate a dire al Governo, prima di cantare Asilo Republic: "E allora vedrete con la polizia che la situazione ritornerà, come prima, più di prima, Giorgia! T’amerò, Giorgia t’amerò" e ancora "Basta poco per essere intolleranti, ditelo a Salvini e a chi vota Salvini".

Il risultato? Un grandissimo show, che martedì 11 con ogni probabilità replicherà.