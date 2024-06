Vasco rossi in concerto a Milano infiamma il pubblico di San Siro

Frecciate politiche e tanto rock: è un Vasco Rossi 'ribelle' quello che venerdì 7 giugno 2024 ha fatto cantare 58mila fan a San Sito nel primo dei suoi sette concerti nel tempio del calcio milanese. Tutto in nero con giaccone di pelle pitonato, in due ore e tre quarti il Comandante ha eseguito tutti i suoi brani più famosi, da 'Bollicine' a 'Sally', da 'C'è chi dice no' a 'Rewind', da 'Siamo solo noi' a 'Vita spericolata' fino alla chiusura con 'Albachiara' in un tripudio di coriandoli. Il 72enne rocker di Zocca si è scagliato guerre e fake news, totalitarismi, ipocrisie e pregiudizi, con un paio di stoccate al governo. La prima alla premier quando canta 'Asilo Republic' ("E allora vedrete con la polizia che la situazione ritornerà, come prima, più di prima, Giorgia! T’amerò (yeah), Giorgia t’amerò"), e poi al leader leghista ("Basta poco per essere intolleranti, ditelo a Salvini e a chi vota Salvini").