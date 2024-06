Vasco Rossi a Milano riceve la Pergamena d'oro dal sindaco Sala

Vasco Rossi ha ricevuto dalle mani del sindaco di Milano, Beppe Sala, la “Pergamena della Città” per “il suo stretto legame con la città, a partire dal primo dei suoi oltre trenta concerti a Milano, e per i meriti artistici che lo hanno visto protagonista per più di 50 anni di musica e di emozioni”. È quanto scritto nelle motivazioni lette dal primo cittadino nella Sala Buzzati della Fondazione Corriere della Sera.

VASCO: "MILANO LA PRIMA CITTA' CHE MI HA CAPITO"

“È uno degli uomini più importanti della storia contemporanea di Milano, più dei sindaci” ha poi commentato Sala. “Ti devo ringraziare a nome di tutti i milanesi perché hai dato tanto a Milano, alla musica e al mio amato San Siro” ha aggiunto.

“Sono io che ringrazio tutti per questo riconoscimento che mi onora moltissimo, Milano è stata la prima città che mia ha capito e apprezzato artisticamente. La prima volta che ci sono arrivato da Modena mi sembrava New York. Questa città l’ho vissuta pienamente, in tutti i sensi, e ci ho trovato l’anima gemella, mi sono sposato con una milanese, anche se poi l’ho portata a Bologna, quindi come quelli che sposano un’americana e diventano americani io sono diventato milanese” ha replicato il cantante.