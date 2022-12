Zoolander impazza nei meme di TikTok, le 10 frasi cult di Ben Stiller

Zoolander, le scene virali su TikTok

approfondimento

In una delle scene del film vediamo Zoolander fissare intensamente McDonald, che gli ha soffiato il premio come Modello dell'anno. I due si guardano sfoggiando le loro migliori Blue Steel: una scena che sta spopolando perfetto su TikTok, con la clip rallentata e abbinata a un remix della canzone Who is She di I, Monster. Del resto questo momento si adatta molto bene a tantissime frasi divertenti: “Io quando vedo il mio fratello minore nel corridoio della scuola”, ha scritto un utente. “Quando a scuola ci dicono: abbiamo cura della vostra salute mentale”, ha scritto un altro. Un'altra scena riprodotta su TikTok vede Zoolander e McDonald scontrarsi in mezzo ad altra gente: “Scusami bro”, dice il personaggio interpretato da Owen Wilson, scatenato la risposta piccata del rivale.